Casal fica ferido em acidente no centro de Apucarana

Da Redação

Um casal ficou ferido na madrugada deste domingo (19), durante um acidente registrado na Avenida Doutor Munhoz da Rocha, em Apucarana. A colisão lateral envolveu uma motocicleta e um Ford Ka.

De acordo com testemunhas, a motorista do Ka, uma mulher de 24 anos, pode ter cruzado a preferencial. No entanto, as causas da batida ainda devem ser apuradas pelos órgãos responsáveis.

O motociclista, um homem, de 29 anos, e a garupa, uma jovem, de 18 anos, sofreram ferimentos leves e foram atendidos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O casal foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa). A motorista do Ka não ficou machucada.