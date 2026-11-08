Casal fica ferido e bebê sai ileso em acidente na BR-376 em Apucarana

Um casal ficou ferido em um acidente envolvendo dois carros na tarde deste domingo (08) na rodovia BR-376, entre Cambira e Apucarana. O filho deles, um bebê de dois anos de idade, estava no veículo ocupando a cadeirinha (bebê conforto) saiu ileso.

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A colisão ocorreu na pista sentido Apucarana, nas proximidades de um retorno. A batida envolveu um veículo Hyundai Tucson, onde viajava a família, e um Fiat Uno, ocupado apenas pelo motorista, que sofreu ferimentos leves. Com a força do impacto, a Tucson capotou e foi parar no lado oposto da rodovia, deixando o trânsito lento na região durante o atendimento.

As equipes de resgate informaram que a criança não sofreu ferimentos por estar devidamente alocada no dispositivo de segurança infantil. Apesar do impacto e dos danos materiaiis, o estado de saúde das vítimas é estável. O bebê saiu ileso deste acidente. Ele estava na cadeirinha, também chamada de bebê conforto.

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O socorro mobilizou profissionais do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária Motiva. Uma viatura da Polícia Militar Ambiental, que passava pela rodovia no momento, parou para auxiliar nos trabalhos.

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O pai, a mãe e o bebê foram encaminhados para avaliação médica no Hospital da Providência, em Apucarana. O motorista do Uno também foi levado para atendimento médico.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e registrou a ocorrência. As causas da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades.