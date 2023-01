Casal fica ferido após colisão entre moto e carro no Núcleo João Paulo

Da Redação

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrada no começo da tarde desta terça-feira (24), em Apucarana. O acidente ocorreu na Rua Tibagi, com a Rua Formoso, no Núcleo Habitacional João Paulo.

Conforme informações da equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, o motociclista, um homem, de 24 anos, sofreu escoriações pelo corpo. Já a mulher, que estava na garupa do veículo, também teve escoriações, mas também foi atendida com suspeita de fratura na perna direita.

O motorista do veículo envolvido no acidente não ficou machucado e acompanhou o atendimento dos socorristas. A moto e o carro foram recolhidos pela Polícia Militar (PM), que também foi chamada e compareceu no local da colisão na tarde desta terça (24).

