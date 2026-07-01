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AGRESSÃO

Casal é resgatado ao apanhar de dupla no Jardim Trabalhista em Apucarana

Homem de 69 anos e mulher de 42 foram socorridos pelos bombeiros e levados ao Hospital da Providência

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 21:57:42 Editado em 01.07.2026, 21:57:36
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Casal é resgatado ao apanhar de dupla no Jardim Trabalhista em Apucarana
Autor A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar (PM) foram acionadas e atenderam a ocorrência - Foto: Louan Brasileiro / TNOnline

Um homem de 69 anos e uma mulher de 42 anos foram agredidos na noite desta quarta-feira (01) no Jardim Trabalhista, em Apucarana (PR). A ocorrência foi registrada no cruzamento da Rua Eurico Gaspar Dutra com a Rua Nilo Peçanha.

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O casal foi encontrado caído na via. Profissionais do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, realizaram o resgate.


Casal é resgatado ao apanhar de dupla no Jardim Trabalhista em Apucarana
AutorFoto: Louan Brasileiro / TNOnline

As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital da Providência para receberem atendimento médico.

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A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar (PM) foram acionadas e atenderam a ocorrência. Os agentes de segurança informaram que as agressões foram cometidas por dois homens.

As autoridades investigarão se a situação teve início no cruzamento em que as vítimas foram localizadas ou se elas se deslocaram até o ponto após o fato. A motivação e as circunstâncias do crime serão apuradas.

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