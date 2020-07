Casal é preso suspeito de tráfico de drogas em Apucarana

Continua após publicidade

Um homem e uma mulher de 48 e 42 anos foram presos suspeito de tráfico de drogas em Apucarana na madrugada deste sábado (13) no Jardim Trabalhista. Na residência deles a Polícia Militar (PM) encontrou cocaína e maconha.

A PM recebeu denúncias informando o tráfico de drogas em uma casa na Rua Wenceslau Braz. A equipe realizou um trabalho de vigilância e percebeu que o suspeito estava em um carro na frente da casa. A equipe tentou uma abordagem porém o homem correu para a residência.

Durante abordagem o suspeito tentou agredir os policias com empurrões e chutes além de gritar muito. A PM flagrou o momento em que uma mulher que estava na casa jogou algo pela janela.

No bolso do suspeito a PM encontrou três pinos com cocaína e R$795, dinheiro que seria do tráfico de drogas. Durante buscas pelo quintal a equipe localizou aproximadamente 600 enpendorffs vazios, mas que geralmente são usados para armazenar cocaína.

Já na casa a PM encontrou em cima da mesa da cozinha mais três pinos. A esposa do suspeito disse que eles eram usuários.

Com o apoio da a equipe canil foi possível encontrar dentro de um pote de vidro, quatro buchas de maconha.

Marido e mulher foram presos e levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.