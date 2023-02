Casal é preso por tráfico de drogas no Jd. Ponta Grossa

Da Redação

Um casal morador do Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, foi preso após ser flagrado em casa com drogas e munições. Denúncias da comunidade levaram os policiais até a residência que funcionava como ponto de tráfico.

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe Rotam realizava patrulhamento pela Avenida Itararé quando viu dois homens, que, ao perceberem a viatura policial, correram em sentidos opostos.

As equipes decidiram abordar o homem que entrou em uma residência alvo de denúncias, deu voz de abordagem, que não foi acatada e o homem começou a resistir tentando agredir os policiais com socos e empurrões. Nesse momento, uma mulher que estava no interior da residência, ao ver a situação, pegou algo e jogou pela janela do quarto.

O homem abordado foi imobilizado pela equipe, que em seguida identificaram a mulher. Ao verificar o local onde ela teria jogado algo, viram que eram diversas porções de crack. Em buscas pela casa, os policiais encontraram mais algumas porções de maconha, além de duas munições. A droga estava fracionada para a venda, sendo que o crack pesou 18 gramas e estava dividido em 100 porções, a maconha pesou 21 gramas e estava dividida 10 porções.

O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com o material apreendido para a delegacia de Apucarana.

