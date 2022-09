Casal é preso por tráfico de drogas no Fariz Gebrim, em Apucarana

Da Redação

Um casal foi preso na noite de domingo (18) no Conjunto Habitacional Fariz Gebrim, em Apucarana, por tráfico de drogas. A Polícia Militar apreendeu uma pequena porção de crack, em torno de 1 grama, 11 gramas de cocaína e 21 gramas de maconha.

O serviço reservado da PM tinha informações de que um homem estaria vindo de Rolândia, na noite deste domingo (18), trazendo drogas. As informações davam detalhes inclusive com endereço do morador e características da motocicleta que ele conduzia. Com as informações, uma equipe da PM se posicionou na entrada do bairro para fazer a abordagem no momento da chegada do suspeito.

A equipe abordou o suspeito, que estava acompanhado de uma mulher, na garupa da motocicleta. No bolso da blusa da mulher, os policiais encontraram uma porção de maconha. Na abordagem, o casal teria informado que havia mais drogas na casa, onde foram encontradas as porções de crack e de cocaína.

Conforme relatório da PM, durante a abordagem e checagem na residência, o telefone celular utilizado pelo suspeito teria recebido diversas mensagens sugerindo a comercialização de drogas. O aparelho foi apreendido, bem como a motocicleta utilizada, uma vez que o suspeito não possui habilitação. A droga apreendida, o celular, e a motocicleta foram entregues na delegacia da Polícia Civil, juntamente com o casal, para as providências legais.

