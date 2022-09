Casal é preso por tráfico de drogas com quase R$ 3 mil; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um casal foi preso nesta terça-feira (6), na Vila Regina, por envolvimento com tráfico de drogas pela Polícia Militar (PM), de Apucarana

Um casal foi preso nesta terça-feira (6), na Vila Regina, por envolvimento com tráfico de drogas pela Polícia Militar (PM), de Apucarana. Com auxílio do cão de faro Zaira, da equipe do canil, o homem e a mulher foram detidos com 22,2 gramas de crack, 29,2 gramas de cocaína, além da quantia de R$ 2914 em cédulas e moedas.

continua após publicidade .

Após diversas tentativas de abordagens na Vila Regina à pessoas envolvidas com tráfico de drogas, mais precisamente na Rua XV de Novembro, a equipe desembarcou no local e ficou observando um grupo à distância durante a noite desta terça-feira (6).

Em um dos momentos, os policiais viram um jovem, que se aproximou de um muro e recebeu um pedaço de papel, que remetia a ser dinheiro e entrou rapidamente em uma casa localizada nos fundos. Depois, ele voltou e entregou algo para outro homem. Os policiais acompanharam o suspeito até a Avenida Governador Roberto da Silveira. Com ele, segundo o boletim, foram localizadas três buchas de cocaína, pesando 1,7 gramas, um celular e R$ 622.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: PM atende denúncia de injúria no sindicato dos servidores de Ivaiporã

Ao ser questionado sobre a origem da droga, ele disse à PM que tinha comprado na Vila Regina. Os policiais foram até o local, abordaram mais um jovem e com ele foi localizado um celular e R$ 210. Como os policiais suspeitaram da casa onde o rapaz foi abordado, solicitou aos moradores para que permanecessem na garagem do local e acionaram a equipe do canil, contando com a presença do cão de faro Zaira.

Após realizar buscas na casa, foi localizado pelo cão Zaira em um tubo plástico de PVC, 22 gramas de crack, divididos em 23 porções. A mulher, esposa do dono da casa, ao ser informada que o marido seria preso, se alterou e tentou avançar nos policiais, tentando impedir a ação. Neste instante, ela também precisou ser presa.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Suspeito de tráfico de drogas é preso na Rua Apucarana, em Ivaiporã

Durante busca pelo carro do casal, a PM encontrou R$67 em notas trocadas e também R$ 601,90 em moedas. Ao ser questionada sobre o endereço dos suspeitos, a mulher informou aos policiais que estava morando na Vila Regina, mas o endereço do veículo, que estava estacionado na residência e de propriedade do casal, estava registrado no Bairro Solo Sagrado.

continua após publicidade .

Os policiais se deslocaram até o endereço citado e o cão de faro Zaira localizou 27,5 gramas de cocaína e uma balança de precisão. Ainda em buscas pela residência, foi localizada a quantia de R$2.036,00. Diante dos fatos, o casal foi preso e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).

Veja:

null - Vídeo por: tnonline





Siga o TNOnline no Google News