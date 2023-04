Casal é preso na 'Praça da Onça' de Apucarana após confusão

Da Redação

Munições foram apreendidas pela PM

A Polícia Militar (PM) prendeu um casal na "Praça da Onça", centro de Apucarana, no norte do Paraná, na tarde desta sexta-feira (28), após fazer uma confusão durante uma abordagem policial.

Segundo a equipe, moradores ligaram no 190 denunciando que o casal estava fazendo uso de drogas na praça. Os policiais se deslocaram ao local e deram voz de abordagem aos suspeitos, que tentaram resistir.

De acordo com o Cabo Gustavo, durante a abordagem foram encontradas munições com o homem, de 27 anos. "O jovem começou a se debater, xingar a equipe, mas mesmo assim tiramos onde ele estava e trouxemos onde estavam os outros abordados. Na revista pessoal, em seu bolso de sua calça, foram encontradas duas munições de calibre 22", contou.

Ainda conforme o policial, o homem e sua namorada, de 25 anos, tentaram reagir à abordagem da PM. "O rapaz reagiu, ficou um pouco alterado, partiu para cima da equipe e sua namorada também se revoltou ali e também partiu contra a equipe, sendo necessário o uso da força para conter os dois", disse Gustavo.

O casal foi preso e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial. No caminho à Polícia Civil, o detido ainda provocou danos no camburão. "No trajeto da praça à delegacia, o jovem começou a chutar o camburão, vindo a danificar a parte interna da viatura, caracterizando o crime de dano qualificado ao patrimônio público", relatou o Cabo.

O homem deve responder pelos crimes de desacato, desobediência, dano ao patrimônio público e pelo porte irregular das munições. Já a mulher, segundo a PM, responderá por desobediência, desacato e resistência.

As balas foram apreendidas e também entregues na delegacia de Apucarana.

