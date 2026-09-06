Casal é preso em flagrante após arrombar UBS e furtar computador em Apucarana

Homem foi abordado na rua com computador enrolado em paletó, já a mulher foi surpreendida pela Rocam dentro da UBS Takaiti Miyadi, no Dom Romeu

Um homem e uma mulher foram presos na madrugada deste domingo (6) após arrombarem e furtarem a Unidade Básica de Saúde (UBS) Takaiti Miyadi, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana (PR). O crime foi descoberto após um dos envolvidos ser flagrado carregando um computador completo.

- LEIA MAIS: Choro de bebê leva polícia a encontrar médica morta em Maringá



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Policiais militares da Rocam que faziam rondas pelo bairro Cidade Educação desconfiaram do homem, que caminhava com uma sacola grande e volumosa. Durante a abordagem, a equipe encontrou um computador completo, com gabinete, monitor, teclado, mouse e filtro de linha, escondido no meio de materiais recicláveis e enrolado em um paletó.

Ao ser questionado, ele confessou que o equipamento havia sido retirado do posto de saúde e revelou que uma mulher o ajudava no crime. Os policiais foram até a unidade de saúde e confirmaram que a grade da entrada principal estava arrombada. Para tentar disfarçar os danos na estrutura, os invasores haviam colocado um carrinho de reciclagem na frente do local. Ao entrarem no prédio, os agentes encontraram a mulher ainda no interior de um dos escritórios, em meio a vários cabos desconectados de onde o computador havia sido retirado.

No momento da prisão, os dois começaram a trocar acusações sobre quem teria sido o responsável por quebrar a grade e quem teria retirado os objetos. Ambos foram presos em flagrante e levados à delegacia da cidade, junto com o material recuperado. Como a entrada do posto de saúde ficou danificada, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para assumir a segurança do prédio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



