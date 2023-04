Casal é flagrado com arma no centro de Apucarana; homem é preso

Da Redação

O homem, juntamente com a arma de fogo, foi encaminhado para a delegacia de Apucarana

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (10), em Apucarana, norte do Paraná, depois de ser flagrado com um revólver calibre 32 e munições dentro do carro que dirigia na Avenida Curitiba, região central da cidade. Para os policiais, ele afirmou que estava levando a arma para vender.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe Rocam da Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento quando percebeu um casal em atitude suspeita em um veículo Corsa, com placas de Faxinal. Na abordagem, fora notado que os ocupantes já eram conhecidos no meio policial, ambos com várias passagens criminais.

Durante revista pessoal no condutor, nada de ilícito foi localizado, porém, ao realizar vistoria no carro, foi localizado jogado embaixo do banco, um revólver calibre 32, municiado com 05 munições intactas. O suspeito afirmou ser o dono da arma e que estaria indo vender o revólver.

O homem, juntamente com a arma de fogo, foi encaminhado para a delegacia de Apucarana. A mulher que o acompanhava, foi liberada no local. O veículo possuía débitos, por isso, foi guinchado até o pátio do Batalhão da PM.

