Casal é detido e cães são resgatados pela GCM em Apucarana

Um casal foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, na manhã desta quinta-feira (22), após uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) encontrar três animais, de responsabilidade dos moradores da residência, sofrendo por maus-tratos.

A ocorrência foi registrada em uma casa no Jardim Novo Horizonte, por volta das 10h50. Segundo equipe de agentes, os três cães foram encontrados na parte externa da residência amarrados inadequadamente, sem qualquer tipo de abrigo, com as vasilhas faltando comida e com água disponível, porém suja.

Ainda de acordo com a GCM, os cães foram recolhidos e levados ao Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa). Dois dos animais estavam visivelmente magros.

O homem, de 27 anos, e a mulher, de 26, foram detidos e encaminhados à delegacia. Eles devem responder pelo crime de maus-tratos.

