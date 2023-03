Casal é agredido por três homens após festa em Apucarana

Da Redação

Polícia Militar foi chamada na Upa de Apucarana

A Polícia Militar (PM) foi chamada durante a madrugada deste domingo (26), por volta das 4h30, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana. Uma mulher relatou à equipe que ela e o marido foram agredidos por três homens ao sair de uma festa, que estava sendo realizada na Sociedade Rural.

Conforme a mulher relatou à polícia, os três suspeitos os agrediram dando socos e chutes, causando lesões no joelho dela. O marido, segundo a esposa, foi ferido no rosto e na cabeça. Ele chegou a desmaiar após a confusão, de acordo com a PM.

Ao procurar atendimento médico na UPA, eles encontraram os agressores no local recebendo atendimento. A equipe policial qualificou os homens, que apresentaram ferimentos nas mãos.

Os envolvidos foram orientados pela polícia e um boletim de ocorrências foi registrado.

