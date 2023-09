Casal dorme com a janela aberta e criminoso furta casa em Apucarana

Uma casa localizada na Rua Carlópolis, na Vila São Carlos, em Apucarana, no norte do Paraná, foi furtada durante a madrugada desta quinta-feira (21), após um casal, moradores da residência, dormir com a janela do quarto aberta.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Farmácia é furtada durante a madrugada no centro de Apucarana

Segundo informações da Polícia Militar (PM), um criminoso aproveitou a oportunidade e invadiu a residência, entrando pela janela para cometer o furto. Em contato com a PM, o morador da casa, de 44 anos, informou que estava dormindo com a esposa, de 42 anos, e por volta das 4h00 ouviu passos no interior do quarto. Ele relatou ainda que chegou a ver um homem, passando pelo cômodo.

continua após publicidade

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), a vítima ainda informou que após ser percebido no local, o criminoso ainda conseguiu furtar 3 celulares que estavam em cima do criado mudo e fugido saindo pela mesma janela que havia entrado.

Siga o TNOnline no Google News