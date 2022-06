Casal diz que arrombou casa para ter lugar para suas intimidades

Da Redação

Um homem de 43 anos e sua namorada, de 45 anos, foram flagrados na tarde desta quinta-feira, no centro de Apucarana, no caso de um arrombamento a uma residência. O inusitado foi a desculpa dada pela dupla: só queriam um lugar onde pudesse manter relações sexuais.

A ocorrência foi registrada na Rua São Paulo, no centro, pouco depois das 3 horas da tarde. O dono da casa relatou à polícia que, ao chegar em casa, ainda da rua, pode perceber que a porta estava arrombada e teria sido possível ouvir barulhos no interior da casa.

O proprietário acionou a Polícia Militar e ficou aguardando a chegada do socorro. Quando a equipe da Polícia Militar ao local, o casal estava sentado na varanda da casa arrombada e alguns populares, da vizinhança, estavam em frente à casa.

Os dois suspeitos, abordados pela equipe policial, foram identificados e, perguntados sobre os fatos, afirmaram que arrombaram a casa porque queriam ter relações intimas. Mas a versão do casal, segundo relato da PM no boletim de ocorrências, caiu por terra quando a equipe fez uma vistoria na casa e encontrou o guarda roupas com todas as portas abertas, com as coisas reviradas, provavelmente em busca de coisas a serem furtadas.

A Polícia Militar encaminhou o casal para a 17ª Subdivisão Policial para os encaminhamentos legais.