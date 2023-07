Casal de namorados é preso com cocaína em Apucarana

Casal foi preso com cocaína no Jardim América

Um casal de namorados foi preso no início da noite desta quinta-feira (20) pela Rotam, da Polícia Militar PM), em Apucarana, por suspeita de tráfico de drogas. O homem de 28 anos e a mulher de 18 foram flagrados com 92 pinos de cocaína (62 gramas) após abordagem na Rua Catanduva, no Jardim América.

A prisão ocorreu após denúncias de que o rapaz comercializava drogas no endereço. Após observar a venda de entorpecentes, a Rotam fez a abordagem do suspeito. Durante busca pessoal, a PM encontrou 10 pinos de cocaína e R$ 50 em dinheiro. Mais 60 "eppendorfs" foram localizados no carro do rapaz estacionado em frente à residência.

A mulher de 18 anos, namorada do suspeito, também foi abordada. Ela confessou ter 12 pinos de cocaína escondidos no sutiã.

Os dois foram presos e encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana. Eles devem ser indiciados por tráfico de drogas.

