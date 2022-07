Casal de namorados é agredido em frente a tabacaria em Apucarana

Da Redação

Um casal de namorados ficou ferido após se envolver em uma briga, em frente a uma tabacaria localizada na Rua Professora Talita Bresolin, na região central de Apucarana, no norte do Paraná.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a mulher informou que estava em frente ao estabelecimento, juntamente com seu namorado que teria se envolvido em uma discussão com outro homem, por motivo não informado no boletim de ocorrência.

Os dois então partiram para a agressão física. A mulher disse que tentou intervir e acabou apanhando. Já o namorado dela foi alvo de vários golpes no rosto. Ele chegou a cair no chão, momento que levou vários chutes na face. Devido aos ferimentos, ambos procuraram atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde os funcionários que prestaram o atendimento acionaram a PM.

Uma equipe de policiais foi até o endereço onde a briga aconteceu e, em conversa com testemunhas que presenciaram a confusão, descobriu que as agressões foram praticadas por dois homens que fugiram em um Chevrolet Astra de cor vermelha. No carro também estavam três mulheres. O caso segue sendo investigado.





