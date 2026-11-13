Casal de moto bate em guincho da PM durante atendimento a outro acidente

Primeira ocorrência envolveu uma Zafira e uma moto. Em seguida, uma segunda motocicleta atingiu a viatura que prestava apoio

Três pessoas ficaram feridas em dois acidentes de trânsito sequenciais registrados na manhã desta sexta-feira (13), na Avenida Governador Roberto da Silveira, em Apucarana. A segunda colisão ocorreu no momento em que a Polícia Militar (PM) atendia a primeira ocorrência, quando uma motocicleta ocupada por um casal bateu na traseira do guincho da corporação.

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O primeiro acidente envolveu uma motocicleta e um veículo Zafira, resultando em ferimentos leves para o motociclista. Logo em seguida, enquanto o guincho da PM estava estacionado na via para realizar o recolhimento da moto danificada, o casal que trafegava em uma segunda motocicleta não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra a traseira do veículo oficial.

Os dois ocupantes da moto também sofreram apenas lesões leves. As três vítimas envolvidas nos dois acidentes receberam os primeiros socorros no local por meio das equipes do Siate do Corpo de Bombeiros.