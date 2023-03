Casal de idosos é espancado dentro de casa e um morre em Apucarana

Da Redação

Um casal de idosos foi espancado e um morreu após possível roubo em Apucarana, norte do Paraná. Equipes da Polícia Militar (PM), dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados na manhã desta quarta-feira (15) para atender a grave ocorrência na Rua Humberto Contato, próximo do Colégio Polivalente.

Um vizinho percebeu que a casa estava aberta, quando entrou na residência encontrou o casal ferido, e bastante sangue no local. A mulher, de 65 anos, foi socorrida e levada para o Hospital da Providência, com ferimentos considerados graves.

Já o homem, de 79 anos, morreu no local. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para recolher o corpo do idoso. A Polícia Civil também foi pro local. Vizinhos estão bastante comovidos e em choque com a violência contra o casal.

"Conhecia a mulher há muito tempo. Ela sempre tranquila, ele também. Muito triste tudo isso, não ouvi nada de madrugada, fique assustada, todo mundo ficou surpreso, pois aqui é bem tranquilo", disse uma moradora do bairro, de 48 anos.

Familiares da mulher contaram que ela e o idoso que morreu estavam se relacionando há quase um ano. A casa estava revirada. Ainda não se sabe se algum objeto ou dinheiro foi roubado.

"Ela conheceu ele faz mais um menos um ano. Eles viviam uma vida normal. Pelo jeito é alguém que conhecia a rotina deles. Eu estava trabalhando e foram me buscar no serviço. Ela está em coma. Sem filhos e morava com ele, não sei o que pode ter acontecido", disse Sueli da Silva, irmã da vítima agredida, identificada como Maria de Lourdes da Silva.

Existe a suspeita de latrocínio - roubo seguido de morte - A polícia informou que vai ouvir vizinhos, familiares e buscar imagens de segurança que ajudem a identificar o agressor. Uma testemunha contou também que o casal teria se envolvido em uma discussão com um homem que seria morador daquela região.

