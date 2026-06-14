Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
ATROPELAMENTO

Casal de idosos é atropelado por moto ao sair de baile em Apucarana

Acidente aconteceu na Avenida Governador Roberto da Silveira no início da noite deste domingo (14) e mobilizou equipes do Siate e do Samu

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 19:55:11 Editado em 14.06.2026, 21:06:18
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Casal de idosos é atropelado por moto ao sair de baile em Apucarana
Autor Homem e mulher tinham acabado de sair de um baile - Foto: Google Street View

Um casal de idosos ficou ferido ao ser atropelado por uma motocicleta na Avenida Governador Roberto da Silveira, na Barra Funda, em Apucarana (PR), no início da noite deste domingo (14). Eles haviam acabado de sair de um baile.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionadas para o resgate às vítimas.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mulher, de 62 anos, sofreu ferimentos leves e foi levada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana. Já o homem também sofreu ferimentos e foi encaminhado pelo Samu para atendimento médico. O motociclista não sofreu ferimentos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Apucarana atropelamento avenida governador roberto da Silveira barra funda idosos Samu SIATE transito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV