Casal de idosos é atropelado por moto ao sair de baile em Apucarana

Um casal de idosos ficou ferido ao ser atropelado por uma motocicleta na Avenida Governador Roberto da Silveira, na Barra Funda, em Apucarana (PR), no início da noite deste domingo (14). Eles haviam acabado de sair de um baile.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionadas para o resgate às vítimas.



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A mulher, de 62 anos, sofreu ferimentos leves e foi levada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana. Já o homem também sofreu ferimentos e foi encaminhado pelo Samu para atendimento médico. O motociclista não sofreu ferimentos.