Da Redação

Casal de idosos briga e neto aciona a PM Apucarana

O neto de um casal de idosos acionou a Polícia Militar (PM), de Apucarana, neste domingo (5), após presenciar uma briga entre os avós. A ocorrência foi registrada no Núcleo Habitacional Marcos Freire.



continua após publicidade .

A equipe foi até o local e conversou com a mulher, de 70 anos, que contou aos policiais que passou a tarde bebendo com seu ex-marido, de 66 anos, em um certo momento, ele a xingou. Por conta do xingamento, de acordo com o boletim, o casal começou a brigar e o neto interviu.

Conforme o boletim, o idoso não estava mais na casa e a vítima, que não possuía lesão aparente, foi orientada.