Da Redação

Casal de Apucarana tem vídeo repostado por Zé Felipe; Veja

Apaixonados por dança, o casal Lenoiz Pires e Marina Zandonadi, de Apucarana, vem fazendo sucesso nas redes sociais. Os apucaranenses tiveram um vídeo descontraído compartilhado pelo cantor Zé Felipe, no Instagram, onde aparecem dançando a música "Revoada no colchão".

continua após publicidade .

O músico, que é filho do sertanejo Leonardo, conta com mais de 18 milhões de seguidores na rede social e vem respostando vídeos em que fãs e personalidades aparecem dançando o novo hit.

De acordo com a influencer digital Carol Zandonadi, de Arapongas, que é filha do casal apucaranense, os pais sempre gostaram de dançar, mas não utilizam muito o Instagram. "Eu que faço as gravações e acabo postando em minhas redes sociais. Eles são apaixonados por dança e o pessoal adora quando publico vídeos deles", conta.

continua após publicidade .

A filha do casal soma mais de 260 mil seguidores no Instagram e também faz sucesso gravando vídeos inusitados sobre sua rotina de mãe e dona de casa no Reels.

Veja a publicação: