Casal de Apucarana é preso após aplicar golpe do falso PIX

Um casal de Apucarana, suspeito de aplicar golpes em Guaratuba foi detido na manhã de domingo (17), na divisa com Santa Catarina. O homem que tem parentes no litoral, e a mulher, estavam com três crianças no carro no momento da prisão.

A Polícia Militar (PM) informou que já monitorava o casal, que usava um Kia Cerato preto, e recebeu a informação de que o veículo estava deixando a cidade pela PR-412. A PM de Santa Catarina foi avisada e abordou o carro já na rodovia SC-417, em Garuva.



De acordo com algumas vítimas, o casal aplicava o golpe do “falso pagamento com PIX” em comércios e hotéis da cidade. O golpe, geralmente, consiste em apresentar um falso comprovante de pagamento, que é mostrado na própria tela do smartphone ou, então, enviado por Whatsapp.

O casal estava com três crianças no carro, que foram encaminhadas para o familiar do homem. Os dois foram levados para a Delegacia da Polícia Civil. O delegado Leandro Stabile investiga o caso para descobrir a quantidade de vítimas.

