Casal de Apucarana completa Bodas de Vinho e celebra 70 anos de união

Uma história de amor que completou 70 anos. Quando adolescente, em 1952, Ilda Favoreto Barreto, que na época tinha 15 anos, ao ver Francisco Barreto passando em frente a casa da família disse: "Eu vou namorar esse filho do vizinho". E ela estava certa, pois no ano seguinte, em 1953, os dois se casaram. O romance começou em Sertanópolis e criou raízes em Apucarana.

Francisco nasceu em 1932, na cidade Catanduvas/SP, mudou-se para Sertanópolis aos 12 anos, quando seus pais compraram um sítio na região. Ilda nascida em 1937, passou a infância e adolescente em Sertanópolis.



A primeira vez que se viram foi em um sábado de 1952, Ilda estava varrendo o terreno do sítio da família e Francisco passou em frente, despertando interessa na jovem. No mesmo dia, o destino uniu o casal. Os dois foram em um baile que costumava acontecer entre as famílias que moravam em sítios da região.

Francisco tirou Ilda para dançar, e no final de semana seguinte, pediu a adolescente em namoro. Após um ano, em 09/05/1953, eles se casaram na Igreja Santa Terezinha, em Sertanópolis, e em 1954 a primeira filha o casal nasceu.

Em 1956 eles se mudaram para Apucarana. No município nasceram mais três filhos do casal e desde 1986 residem na mesma casa, na Rua Renê Camargo de Azambuja. Juntos, vivem uma história de amor que já dura 70 anos.

Alegres e simpáticos, Ilda e Francisco aconselham os recém-casados e afirmaram que existe muito amor na relação deles. "Muito amor, e muita paciência aos novos casais. Respeito um com o outro, não mentir, sempre contar a verdade para não gerar briga, se contar sempre a verdade não tem briga. Somos felizes", falaram. Assista:

No total, Ilda, de 86 anos, e Francisco, de 91 anos, têm quatro filhos, Eli, Pedro, Francisco Carlos e Paulo. Seis netos: Ana Carolina, Pedro Henrique, Carlos Henrique, Camila, Mariana e Francisco, além de sete bisnetos: Pedro, Murilo, Rafael, Felipe, Júlio, Enrico e Isabela.

Para a neta Mariana Barreto, a relação dos avós serve de inspiração. "Sempre achei muito bonita toda a história deles. É uma preocupação e um cuidado mútuo. Ele chama ela de meu anjo, sempre foi atencioso e carinhoso, e ela só falta morrer quando qualquer coisa acontece com ele. Sempre tem um toque, uma mão dada, um carinho, um beijinho. Mesmo depois do meu vô ficar mais debilitado. Eles sempre sentavam juntos para assistir à televisão, e quando ele estava mais acamado, ela ia sentar na cama para ver e conversar com ele. Eles construíram uma família e uma vida juntos. Viajaram e aproveitaram a vida. Foram felizes como poucos casais da época e idade deles. É uma honra poder falar que sou neta deles, igual sei que é uma honra para meus tios, tias, primos e primas falarem que são da família do Sr. Francisco e da Dona Ilda Barreto", conta.

Conforme a neta, devido aos avós, a família está sempre reunida. "Hoje meu avô tem 91 anos e minha avó 86. Por conta da idade e de alguns problemas de saúde, ele está bem debilitado, tem uma equipe que auxilia ele, e minha avó está sempre por perto. Sempre tentamos fazer algo para manter eles integrados com a família. Os filhos se revezam para pousarem alguns dias da semana com eles, para ajudarem nos cuidados, é bem comum que eles venham almoçar em casa no final de semana, ou até mesmo, para saírem de casa, vamos à chácara da família e fazemos algum almoço por lá. Toda data comemorativa, aniversário do meu avô ou da minha avó, é motivo para fazer alguma festa, comemoração, por mais simples que seja. Temos noção de que esses momentos passam, são preciosos e precisamos aproveitar", finaliza.





