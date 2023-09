Casal de Apucarana com 70 anos de união morre em menos de uma semana

Morreu nesta quarta-feira (6), o ex-vereador de Apucarana Francisco Barreto, aos 91 anos de idade. Natural da cidade de Catanduvas (SP), ele se mudou para a Cidade Alta em 1956, junto com a esposa Ilda Favoreto Barreto. Com uma história de amor que completou 70 anos em 2023, o casal faleceu com menos de uma semana de diferença. Isso porque Ilda morreu na última sexta-feira (1º), aos 86 anos.

O falecimento de Francisco foi confirmado pelo neto do ex-parlamentar para a reportagem do TNOnline. Ele está sendo velado na Capela Mortuária Central, e o sepultamento está agendado para as 18 horas desta quarta, no Cemitério da Saudade. Junto com a mulher, Barreto morava na mesma casa, na Rua Renê Camargo de Azambuja, desde 1986.

- RELEMBRE A HISTÓRIA DE AMOR: Casal de Apucarana completa Bodas de Vinho e celebra 70 anos de união

A primeira filha do casal nasceu em 1954 na cidade de Sertanópolis, onde eles se casaram na Igreja Santa Terezinha. Já em Apucarana, eles tiveram mais três filhos. Estabelecendo uma vida no município, Francisco Barreto foi vereador na legislatura de 1983 a 1988. Conforme familiares, ele era agropecuarista.

"Queria comunicar o falecimento do meu avô Francisco Barreto. Pioneiro na cidade, vereador. Um homem digno ,trabalhador e que muito ajudou no progresso de nossa cidade", lamentou o neto, em conversa com o TNOnline. O casal deixa quatro filhos, seis netos e sete bisnetos, além de muitos amigos.



