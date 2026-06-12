Casal de Apucarana celebra 70 anos de união com renovação de votos na Catedral

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Quando Álvaro Beletato e Janair Antônio Beletato disseram "sim" diante do altar, em 23 de junho de 1956, Apucarana ainda dava seus primeiros passos e a igreja onde se casaram era ainda uma modesta construção de madeira.

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Setenta anos depois, a cidade cresceu, se transformou e a antiga igreja tornou-se a majestosa Catedral Basílica Catedral Nossa Senhora de Lourdes. É justamente ali que, Álvaro e Janair voltarão a trocar promessas de amor e fidelidade, renovando os votos no mesmo lugar onde começaram a escrever uma história que atravessou gerações.

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A celebração, no dia 20, marcará uma trajetória construída pela fé, pela dedicação à família e pelo companheirismo que os manteve unidos durante sete décadas.

A história de amor começou na adolescência, entre visitas de família e a convivência de dois vizinhos que aprenderam, pouco a pouco, a admirar um ao outro.

O casal, hoje com 90 anos de idade, veio do interior de São Paulo para o Paraná ainda nos primeiros anos da colonização da região. As famílias já se conheciam, mas foi em Apucarana que a relação ganhou novos capítulos.

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Morando perto um do outro, os encontros se tornaram frequentes. O irmão de Janair tornou-se amigo de Álvaro, que passou a visitar a casa da família com frequência. Antes mesmo de se apaixonar, Janair encontrou nele características que considerava fundamentais para construir uma vida a dois. "Eu admirava nele uma pessoa muito digna, honesta e trabalhadora", recorda.





Álvaro Beletato e Janair Antônio Beletato - Foto: Lis Kato/ TNOnline Álvaro Beletato e Janair Antônio Beletato - Foto: Lis Kato/ TNOnline





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Na época, ambos tinham 16 anos. Janair conta que tinha um propósito definido: namorar apenas uma pessoa e construir uma família. Ela acreditava que Álvaro talvez não tivesse paciência para esperar o momento certo para o casamento, mas estava enganada.

O namoro durou quatro anos. Nesse período, Álvaro serviu ao Exército e, poucos meses após retornar para casa, realizou o plano que os dois haviam desenhado ainda na juventude.

Em 23 de junho de 1956, eles se casaram na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana. Hoje, sete décadas depois, o casal chega às Bodas de Vinho e se prepara para renovar novamente os votos no mesmo local onde tudo começou. "Estamos muito felizes de renovar o nosso casamento ali de novo", diz Janair.

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Ao longo dos anos, a história do casal também se confundiu com a história da própria cidade. Chegaram a Apucarana em 1946, quando o município ainda dava os primeiros passos, ajudaram a construir suas vidas na região e acompanharam de perto o crescimento da cidade.

Mas a caminhada não foi feita apenas de momentos felizes. Como tantas famílias brasileiras, eles enfrentaram dificuldades financeiras, muito trabalho e o desafio de criar os filhos em uma época de poucos recursos. "Foi muita luta, muito trabalho, mas vencemos", resume Álvaro, que é dono de uma farmácia na área central de Apucarana e que também atuou na agricultura.

O orgulho do casal está justamente no legado construído ao longo dessa trajetória. Foram seis filhos criados com dedicação. Todos concluíram o ensino superior. Depois vieram os 13 netos, os quatro bisnetos e mais uma bisneta que está a caminho.

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Mais do que os números, porém, eles celebram a união familiar. "A gente é uma família muito unida. Sempre procuramos aceitar e respeitar um ao outro", afirma Janair.

Quando questionados sobre o segredo para uma união tão duradoura, as respostas se encontram em um mesmo ponto: a fé. Para eles, Deus sempre esteve no centro da relação. "A melhor coisa é ter confiança um no outro, se apegar com Deus e pedir a providência divina", aconselha Janair.

A admiração mútua, construída ainda na juventude, também permanece viva.

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Álvaro define a esposa como uma guerreira, que enfrentou desafios sem perder a capacidade de cuidar da família e de estar ao seu lado em todos os momentos. "Ela sempre foi minha companheira", resume.

Janair, por sua vez, diz que continua admirando no marido as mesmas qualidades que a conquistaram décadas atrás. "Sempre foi uma pessoa honesta, trabalhadora e verdadeira. Isso me deu segurança para construir uma vida ao lado dele."





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Foto restaurada do casamento em 1956 - Foto: Arquivo da Família Foto restaurada do casamento em 1956 - Foto: Arquivo da Família





ORGULHO

Para o dentista Maurício Beletato, um dos seis filhos do casal, os pais representam uma inspiração para toda a família. "É um orgulho para nós. A gente se espelha neles. O amor, o cuidado que um tem pelo outro e a união que mantêm até hoje servem de exemplo para todos nós", afirma.

A comemoração dos 70 anos de casamento reunirá familiares vindos de diferentes cidades. Haverá celebração religiosa, reencontros, fotografias e, mais uma vez, a renovação dos votos.





Foto: Lis Kato/ TNOnline Foto: Lis Kato/ TNOnline



