Da Redação

Casal compra carro pela net e descobre que caiu em golpe

Um casal de Apucarana procurou a Polícia Militar, após negociar um carro por um site de compra e venda da internet, e o suposto vendendo sumir com a entrada do pagamento do veículo.

continua após publicidade .

A solicitante e seu marido relataram que estavam comprando um Fiat/Palio 2009/2010, através do site OLX, e ao fazer o pagamento da primeira parcela do carro, o estelionatário bloqueou todos os aplicativos em que estavam conversando.

As vítimas do golpe foram orientadas, mas o autor ainda não foi localizado pela equipe policial.

continua após publicidade .

Outro caso

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada no dia 19 de maio, após um caso de estelionato. A solicitante informou à PM que fez o anúncio de um veículo no site OLX e que nesta data um suposto comprador fez contato dizendo que um amigo iria até ela ver o veículo.