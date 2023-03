Casal com criança de colo furta loja do shopping de Apucarana; assista

Da Redação

A ação criminosa do casal gerou um prejuízo de R$ 900

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um casal com uma criança de colo furta uma loja localizada no shopping CentroNorte, de Apucarana, no Norte do Paraná. O crime foi registrado em uma loja de artigos eletrônicos, nesta sexta-feira (10).

Conforme os registros, a mulher está com o bebê no colo em um lado da loja, enquanto seu companheiro está do outro lado com o carrinho da criança. A mulher, no entanto, começa a distrair a vendedora.

Ainda segundo as imagens de segurança, quando a funcionária do estabelecimento vai atender a mulher, o homem aproveita a oportunidade para pegar um dos itens da prateleira e esconder debaixo da camiseta. A ação acontece duas vezes.

De acordo com o dono da loja de artigos eletrônicos, a ação criminosa do casal gerou um prejuízo de R$ 900. Eles conseguiram furtar uma caixa de som JBL original, no valor de R$ 600, e um USB Charger de R$ 300. Após o furto, eles fugiram.

Com informações Boa Smart.





Com informações Boa Smart.

