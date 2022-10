Casal briga, troca agressões, destrói carro e homem, bêbado, vai preso

Da Redação

A briga de um casal, com uma mulher de 38 anos, grávida, e o homem, de 24, virou caso de polícia, na noite desta quarta-feira (19), no Jardim Marissol, em Apucarana. Os dois trocaram agressões físicas, a mulher provocou danos no veículo e o homem saiu de casa, com o carro, quebrando o portão e aumentando as avarias. Além da violência doméstica, o homem foi preso por estar embriagado e por resistir à prisão. Ele tentou agredir os policiais, que precisaram usar spray de pimenta e algemas.

Os vizinhos acionaram a Polícia Militar, logo depois das 10 da noite, denunciando um caso de possível violência doméstica, depois que teriam ouvido gritos de mulher, inclusive pedindo por socorro. Ainda durante o deslocamento para o endereço, na rua Wilson Cornelsen, no Marissol, Zona Norte de Apucarana, a equipe da polícia foi sendo atualizada do status da ocorrência.

Antes de chegar ao endereço, a polícia já havia sido informada que o homem teria deixado a casa e seguido, de carro, numa determinada direção. A equipe mudou a rota e conseguiu interceptar o veículo descrito na denúncia, ainda nas ruas do bairro.

O condutor, um rapaz de 24 anos, estaria com um corte na cabeça e, segundo os policiais, em visível estado de embriaguez, com hálito etílico e fala embaralhada. O carro apresentava diversas avarias, como o para-brisa e vidro lateral quebrados e muitos amassados na lataria e marcas de batidas.

O motorista foi levado pela equipe até o endereço da ocorrência e, ao chegar, os policiais viram o portão derrubado e uma parte do muro da casa quebrado. O homem teria usado o carro para arrombar o portão depois da briga com a mulher.

A mulher, de 38 anos, relatou aos policiais que o marido teria bebido duas garrafas de pinga e teria ficado violento, inclusive ameaçando-a de morte. Na conversa, a mulher contou ainda que o marido teria se armado de uma faca e colocado no pescoço dela, causando um leve corte. Temendo pela vida, ela relatou que reagiu e conseguiu se desvencilhar dele, atingindo-o na cabeça com um pedaço de madeira.

A grávida contou que, irritada com os fatos da noite, usou a mesma madeira para causar os danos no carro. A equipe policial averiguou o local e confirmou inclusive duas portas arrombadas na casa, a dos fundos e da sala, ambas por parte do marido, nas tentativas de agressão a ela.

O marido se recusou a realizar o teste de etilômetro e, diante da voz de prisão, passou a ficar agressivo novamente, investindo contra a equipe policial, acertando chutes até ser contido e algemado. Ele foi levado para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), por conta do corte na cabeça, mas recusou sutura. Como era superficial, a equipe da Upa fez apenas uma limpeza do ferimento e curativos.

O homem foi levado em seguida para a 17ª Subdivisão Policial, para as providências legais. O veículo fora encaminhado ao pátio do 10 BPM por pendências administrativas.

