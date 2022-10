Casais são presos após furtarem fiação de casa no centro de Apucarana

Da Redação

Quatro suspeitos foram encaminhados pela polícia à delegacia de Apucarana

Dois casais foram presos pela Polícia Militar (PM) no final da manhã desta quinta-feira (6), após furtarem cabos de energia de uma residência localizada na Rua Ponta Grossa, próximo à Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana (Adefiap), no centro de Apucarana.

De acordo com o Soldado Acácio, os ladrões levaram da casa cerca de 50 metros de fiação, que correspondeu a quatro quilos. "Foi feito a busca pessoal nos masculinos onde, num saco preto de lixo, encontramos aproximadamente 4 kg de fios. A vítima relatou que eles entraram na residência para o furto e as meninas ficaram do lado de fora, observando o local", contou o policial.

A quadrilha, composta por dois homens, de 33 e 35 anos, e duas mulheres, de 39 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil. Eles devem responder pelo crime de furto qualificado, segundo a PM.

