Casa pega fogo e mobiliza bombeiros em Apucarana; veja

Uma casa localizada na Rua Santa Helena, no Núcleo Habitacional das Indústrias, em Apucarana, pegou fogo na noite de quinta-feira (4). Conforme o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que um quarto estava tomado pelas chamas. Com a intensidade do fogo, o forro de PVC e a caixa d'água da residência também foram atingidos.

Segundo o subtenente Leal do Corpo de Bombeiros, informações iniciais davam conta de que havia uma pessoa no interior da casa. No entanto, na chegada da primeira viatura ao local, a pessoa já havia sido retirada por populares. O morador recusou atendimento médico e não informou o que poderia ter causado o incêndio. A causa do incêndio será investigada.

Da Redação

