Criminosos destruíram o medidor de energia, arrombaram a porta e levaram também as torneiras do imóvel no Jardim Trabalhista

Uma casa que estava disponível para locação foi invadida e furtada durante a madrugada no Jardim Trabalhista, em Apucarana. Os criminosos causaram estragos no imóvel para levar fiação elétrica e acabamentos. O crime foi descoberto e registrado no início da tarde desta quarta-feira (18).

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De acordo com a Polícia Militar, a proprietária do imóvel, uma mulher de 68 anos, foi até o local e encontrou o portão de entrada arrombado. Logo na frente da residência, os ladrões destruíram a caixa do medidor de energia (o padrão) para furtar os cabos externos.

A invasão continuou pelo interior do terreno. A porta da cozinha foi forçada e aberta pelos criminosos, que levaram diversas torneiras da casa. Além disso, eles conseguiram entrar no forro da residência e arrancaram uma grande quantidade de fios da instalação elétrica interna.

A polícia foi acionada por volta das 12h30. Os policiais fizeram buscas pelas ruas do bairro na tentativa de encontrar suspeitos ou os materiais levados, mas ninguém foi localizado. A dona da casa recebeu orientações para não limpar ou alterar o local, preservando o espaço para o trabalho da perícia, e o caso foi encaminhado para investigação da Polícia Civil.