Casa fica destruída após incêndio no Parque Bela Vista; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Corpo de Bombeiros, de Apucarana, combateu um incêndio em uma casa localizada na Rua Aldo Marcachini, no Parque Bela Vista. A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (25).

continua após publicidade .

De acordo com a equipe, houve uma explosão dentro da casa antes que as chamas começassem. Apenas um menino, de 7 anos, estava dentro do local assistindo TV. O restante da família, cinco pessoas, estavam na área externa da casa e saíram assim que perceberam a fumaça e acionaram os bombeiros. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém sofreu ferimentos.

-LEIA MAIS: Corpo de Bombeiros combate incêndio em depósito de Apucarana; veja

continua após publicidade .

"Por sorte, tinham pessoas em um bar perto da casa, que rapidamente perceberam o fogo e nos acionaram. Conseguimos segurar esse incêndio apenas na residência para que não atingisse outros imóveis. Infelizmente, a família perdeu tudo, visto que tinha colchão, sofá, forro de madeira. Só sobraram as paredes. Ninguém ficou machucado", observa o subtenente Leal.

Abalada, a proprietária da residência Maria Lúcia Santos, de 57 anos, contou à equipe do TNOnline que não sabe informar onde ocorreu a explosão."Estávamos em seis pessoas na casa. Apenas meu neto, de 7 anos, estava dentro assistindo TV, quando o fogo começou. Perdemos tudo, desde documentos até roupas, cama, sofá, televisão, colchão e móveis. Já aproveito para pedir ajuda da comunidade. Será bem-vinda", lamenta a mulher.

A residência, conforme informações de testemunhas, é bem próxima a um depósito, que foi alvo de um incêndio no dia 9 de janeiro. A equipe ainda trabalha no local e tenta conter as chamas.

continua após publicidade .

Veja o trabalho dos bombeiros:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News