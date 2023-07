Casa é invadida em Apucarana; notebook, joias e TV foram furtados

Mais uma residência de Apucarana, município do Norte do Paraná, foi invadida e furtada. A Polícia Militar (PM) foi acionada no início da tarde desta sexta-feira (14), por volta das 12h16, logo após a o morador perceber o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a casa furtada fica localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, no Jardim São Pedro. O morador se deu conta do furto por volta das 11h50, quando chegou no imóvel e deu falta de alguns objetos.

Os PMs constataram que a invasão aconteceu através da cozinha. O portão de entrada e a porta do cômodo apresentavam sinais de arrombamento. Foram levados diversos itens: uma televisão, um notebook, dez joias diversas e um outro utensílio doméstico.

Diante dos fatos, foram feitas as devidas orientações e registro dos objetivos furtados.

