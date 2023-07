Casa é invadida e bandido leva roupão de banho de adolescente

Um furto "inusitado" foi registrado nesta quarta-feira (27) em Apucarana, no Norte do Paraná. Um criminoso invadiu uma residência localizada no bairro Jardim Colonial e furtou um roupão de banho de uma adolescente.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 21h54, quando a mãe da jovem chegou do trabalho e ficou sabendo do crime. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime possivelmente teria acontecido no período da manhã.

Conforme relato da moradora, a filha teria chegado da escola por volta das 11h50 e percebido que a janela do quarto estava aberta. A adolescente constatou que o invasor furtou um roupão de banho dela e um botijão de gás da residência.

A mãe foi avisada do ocorrido somente quando chegou em casa do trabalho, no período da noite e acionou a PM de Apucarana pelo 190. As vítimas foram orientadas e o boletim de ocorrência registrado.

