Casa é furtada em Apucarana enquanto moradores estavam viajando

Uma casa foi furtada na noite desta quinta-feira (12) em Apucarana, no norte do Paraná. Os criminosos levaram uma espingarda de chumbinho, um liquidificador, um cavaquinho e uma televisão da residência. Os moradores da casa, que fica localizada na rua Franko, na Vila Franko, estavam viajando no momento do furto.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Morre o empresário Susumu Kurahashi após luta contra o câncer

Uma mulher que mora perto da casa viu que uma das luzes estavam acessas e estranhou a situação por conta de os vizinhos terem deixado as luzes apagadas quando saíram. Após isso a mulher acionou a Polícia Militar (PM).

continua após publicidade

Quando os policiais chegaram na residência, encontraram a casa toda revirada com a janela estourada. Segundo os PMs, no momento da vistoria na residência, a irmã do morador chegou no local e avisou os agentes sobre os itens que foram furtados. Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), a mulher foi orientada.

Siga o TNOnline no Google News