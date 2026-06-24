Casa é alvo de assalto em Apucarana; suspeitos fugiram pelos fundos

Uma residência foi alvo de um assalto na manhã desta quarta-feira (24), na Rua Diva Nadir, na Vila Frankó, em Apucarana. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e realizam diligências no local.

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Segundo as primeiras informações, os suspeitos teriam fugido pelos fundos do imóvel após danificarem a cerca elétrica da parte traseira da residência. O imóvel fica nas proximidades de uma agência de atendimento da Copel.

A Polícia Civil, com apoio de equipes de investigação de roubos e furtos, esteve na ocorrência para levantamento das informações.

De acordo com relatos iniciais, um vizinho percebeu a movimentação suspeita e tentou acionar a polícia, mas, sem conseguir contato direto com a delegacia naquele momento, informou outro morador, que foi até a unidade policial comunicar o fato.

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Ainda conforme as informações preliminares, o imóvel estaria vazio no momento da ação criminosa e os moradores não se encontravam na residência. Segundo informações iniciais levantadas pelas equipes, os suspeitos teriam levado um veículo BMW da residência, além de outros possíveis pertences, que ainda estão sendo apurados.

As equipes chegaram ao local por volta das 9h20 e constataram a cerca elétrica danificada na parte dos fundos da casa.

O caso segue em investigação e novas informações devem ser apuradas pela Polícia Civil.