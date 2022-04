Da Redação

Casa do Mel se consolida como incentivo à produção local

Nesta quinta-feira (17), foi comemorado o Dia Nacional do Mel, e na cidade de Apucarana foi marcado pela intensificação de visitas a produtores de mel, buscando aumentar o número de participantes da Casa do Mel, inaugurada há quase um ano pela Prefeitura Municipal.

O espaço, que funciona na Avenida Aviação, 1525, é mais uma atividade desenvolvida dentro do Programa Municipal de Economia Solidária e Protagonismo Feminino, da Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família.



“A Casa do Mel é um incentivo da administração municipal para a produção local e hoje visitamos senhor Ademir Maldonado, um dos produtores de mel de Apucarana, no Sítio São José Km 11,5, na Barra Nova. Ele tem em sua propriedade 160 caixas de abelhas jataí, 38 tubuna, 40 doriana, 7 borá, 10 mandaçaia, 50 mirim preguiça, 11 irai, e 2 manduri. A nossa vista teve o objetivo de conhecer e integrar o senhor Maldonado ao grupo de produtores que já faz parte da Casa do Mel, acessando assim as vantagens que o local oferece”, afirma a secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin.



Inaugurada em abril de 2021, a Casa do Mel está perto de completar 1 ano de funcionamento recebendo produtores locais, oferecendo mel genuíno e de qualidade do município e da região, com preços justos, em uma cadeia de produção e comercialização socialmente responsável. O mel tem certificado de procedência e selo do SIM (Serviço de Inspeção Municipal), garantindo a pureza e o cumprimento de normas de segurança sanitária. O entreposto é uma parceria entre as secretarias municipais da Mulher e da Assistência Social, por meio do Programa de Economia Solidária.

A Casa do Mel vende o produto das abelhas com ferrão (Europa e Africana) e das espécies sem ferrão (Jataí e Borá), também oferecendo casas e iscas para os insetos. O entreposto comercializa pães de mel, panos de cera e sacolas de tecidos e, às quartas-feiras, hortifrútis da horta solidária do Espaço Empreender, frescas e sem pesticidas.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.