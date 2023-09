Casa do Dodô inaugura segunda unidade em Apucarana neste sábado

Com um investimento de quase R$ 1 milhão, a segunda unidade da Casa do Dodô será inaugurada neste sábado (23), as 10 horas, em Apucarana. O novo espaço fica no mesmo terreno da atual Casa do Dodô, na Rua Gustavo Henrique de Oliveira, no Jardim Aeroporto, em Apucarana. A entidade atende jovens e adultos com mais de 18 anos, que enfrentam problemas intelectuais e de vulnerabilidade. (Assista matéria abaixo).

A nova casa consegue abrigar até 10 pessoas. Em um espaço amplo, confortável e estruturado, a nova unidade ficou com 207 metros de área construída. A direção também construiu uma parte separada destinada somente para a ala administrativa das duas instituições, com 107 metros quadrados.

“A casa tem esse acabamento privilegiado, com móveis planejados. Nossos anjos já passaram por tanto sofrimento e, quando vem para cá, se tornam uma família. É uma casa inclusiva, por isso o esmero na construção para que eles tenham um conforto especial e se sintam em ambiente confortável. Talvez, muitos de nós não temos a casa padrão A que eles têm. Além de acolhê-los de maneira carinhosa e técnica, você tem que dar para eles todo conforto e a casa é uma forma de acalentar todos com as dificuldades que eles já têm no dia a dia”, explica o presidente da Casa do Dodô, empresário Antonio Carlos Macarrão Machado.

Inaugurada em 2011, a primeira Casa do Dodô foi construída para dar abrigo para jovens e adultos, a partir dos 18 anos, desabrigados e com deficiência intelectual. A Casa do Dodô é uma entidade que não visa fins lucrativos. Além de apoio governamental, a instituição está aberta a receber contribuições da sociedade. É possível colaborar com dinheiro e também com materiais escolares, roupas, alimentos, material de limpeza, entre outros itens.

O presidente explica que a segunda unidade só foi concluída com a ajuda de muitas pessoas que se dedicam a melhorar a vida do próximo. “ Conseguimos concluir a casa, primeiro, graças ao trabalho maravilhoso da diretoria. Destaco aqui a Siumara Miquelin e o Vado Costa, que foram os grandes percussores para a Casa do Dodô ser o que é hoje. Citando eles cito todas as pessoas que nos ajudam diariamente. A Casa do Dodô existe porque a antiga Diretoria do Lar Sagrada percebeu a necessidade de construir um lugar para dar abrigo aos jovens e adultos, a partir dos 18 anos, desabrigados e com deficiência intelectual, ultrapassaram a idade máxima para ficarem no abrigo de crianças e não tinham para aonde ir. E o nome do lugar foi para homenagear o residente mais antigo do Lar, o Douglas, conhecido como Dodô que brincamos que é o nosso patrão", finalizou Macarrão.

