Casa de Cultura em Apucarana vai ganhar elevador

A Casa de Cultura de Apucarana, instalada no Edifício Fênix, vai passar a dispor de um elevador. O contrato com a empresa que venceu a concorrência pública, a Daxx Engenharia, será assinado nos próximos dias. O equipamento também irá atender todos os departamentos da Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur) estruturado junto ao Edifício Fênix.

O prefeito Junior da Femac lembra que o prédio tem quatro pavimentos e os andares superiores também é acessado por crianças e idosos. “Vamos garantir mais acessibilidade a todos os setores com a instalação de um moderno elevador”, anuncia.

O elevador terá capacidade para 9 pessoas ou até 675 quilos, com porta dupla e abertura em dois lados. O menor preço na concorrência pública foi de R $121.486,05. E o prazo para a instalação é de cinco meses. O contrato inclui adaptações no fosso – que já existe -, e a colocação do equipamento em funcionamento.

“O elevador concluí a parte estrutural da Casa da Cultura, possibilitando acessibilidade a todos os pavimentos que envolvem atividades da Escola Municipal de Artes, Museu Municipal, sala de reuniões, sala da Banda Municipal Maestro João Florindo da Silva, e o recinto “Boné do Pensador”, que fica no terraço e além de sala de imprensa já vem sendo utilizado para reuniões e anúncios importantes por parte da administração municipal”, informa a professora Maria Agar Borba, secretária da Promatur.

“A nossa Casa da Cultura é um sonho antigo das pessoas que vivenciam a cena cultural de Apucarana. Trabalhamos com muito zelo cada etapa da reforma do Edifício Fênix e a disponibilidade do elevador é uma benfeitoria necessária para que os usuários, em especial os com mobilidade reduzida como idosos e gestantes ou cadeirantes, possam ter acesso irrestrito a todos os pisos do prédio”, pontua o prefeito Júnior da Femac, lembrando que somente a Escola Municipal de Artes conta com cerca de 1,2 mil alunos.