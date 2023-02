Casa de costureira pega fogo e família precisa de ajuda, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma casa ficou completamente destruída após pegar fogo e tudo que havia dentro também foi consumido pelas chamas. O incêndio aconteceu na Rua Raul Milano esquina com a Rua Maria Rocha dos Santos, no Núcleo Habitacional Mathias Hoffman em Apucarana, no norte do Paraná. A família precisa de doações.

continua após publicidade .

Na casa viviam três pessoas, mãe e dois filhos, um jovem de 18 anos, e uma garota de 15. "Nós não estávamos em casa e os vizinhos ligaram desesperados contando que minha casa estava pegando fogo. Perdemos tudo, roupas, móveis, alimentos, material escolar, tudo que tinha dentro. É muito triste", conta Cleonice da Silva, dona da residência.

Cleonice, que é costureira, não sabe o que teria provocado o incêndio. A casa, que é própria, ficou destruída. A família está na casa de amigos. "Perdi tudo, estamos só com a roupa do corpo. Por enquanto uma amiga nos acolheu, não temos para onde ir", disse.

continua após publicidade .

Para ajudar a família com doações, basta entrar em contato pelo telefone: (43) 9-96332872 e falar com Cleonice. O número também é chave Pix. Veja:

null - Vídeo por: tnonline

O incêndio foi registrado por volta das 23h30 deste domingo (5). Os Bombeiros foram chamados e combateram as chamas.

Siga o TNOnline no Google News