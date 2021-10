Da Redação

Casa da Misericórdia enfrenta surto de Covid-19

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana confirmou um surto de Covid-19 na Casa de Misericórdia “Resgate de Deus”, que atende pessoas carentes e moradores de rua na cidade. São 49 casos confirmados, 6 deles na semana passada e 43 tiveram o resultado positivado nesta quinta-feira (21).

continua após publicidade .

O diretor-presidente da AMS, Emídio Bachiega, informa que na sexta-feira da semana passada, dia 15, os responsáveis pela entidade encaminharam ao Pronto Atendimento do Coronavírus (PAC) 6 pessoas atendidas com sintomas da Covid-19. Com o resultado os exames positivados, o departamento de Vigilância em Saúde do município, mobilizou os setores de Vigilância Sanitária e a Epidemiologia que realizaram o teste em massa na entidade.Foram realizadas 92 coletas de exames no sábado passado (16) e hoje os resultados chegaram com 43 pessoas positivadas para a Covid-19. “Desde a semana passada, realizamos um trabalho de isolamento dos primeiros casos confirmados e hoje esse cuidado foi reforçado para evitar a transmissão do vírus para mais pessoas que vivem neste local”, informa Bachiega.

A direção da AMS vem se reunindo diariamente com os responsáveis pela Casa da Misericórdia para adoção de medidas de enfrentamento do surto. Entre elas está a realização de novos testes entre as pessoas que testaram negativo anteriormente.

continua após publicidade .

Segundo Bachiega, as 49 pessoas positivadas apresentam sintomas leves, foram medicadas e estão sendo acompanhadas pelos profissionais que atuam no enfrentamento da pandemia. “A Casa da Misericórdia é uma das entidades de abrigo de pessoas na cidade que recebe a equipe de vacinação regularmente. Todos foram imunizados, mas novas pessoas chegam ao local ao qualquer momento”, observa Bachiega.

A Casa de Misericórdia “Resgate de Deus”, em Apucarana, fica localizada na Estrada Santo Padre Pio na área rural da cidade. Ela atua desde 2004 no atendimento a pessoas carentes e moradores de rua, fornecendo abrigo, alimentação, cuidados de saúde e higiene pessoal, além de acompanhamento espiritual e religioso. No momento a casa está assistindo uma média de 100 pessoas.