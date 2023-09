Casa da Indústria é inaugurada pela Fiep em Apucarana; vídeo

Foram inauguradas nesta quarta-feira (20) as novas instalações da Casa da Indústria de Apucarana pela Federação das Indústrias do Paraná (Fiep). O novo espaço, que serve de sede compartilhada para quatro sindicatos filiados à Fiep, conta com estrutura mais adequada para que as instituições possam se desenvolver e ofertar soluções às indústrias dos diferentes setores que representam, fortalecendo o associativismo na região. Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade

O presidente da Fiep, Carlos Valter Martins Pedro, justificou a nova estrutura afirmando que Apucarana é um município importante visando novos investimentos. "O Paraná já é a quarta maior produtora industrial do Brasil, atrás apenas de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Cresceu muito a indústria do Paraná, e Apucarana, pela posição privilegiada que tem, como a cidade líder no Vale do Ivaí, claro que faz a capitalização de novos investimentos. A indústria gera emprego de qualidade, gera produção, agrega valor e isso é muito positivo", comentou.

-LEIA MAIS: Vendaval surpreende feirantes em Apucarana; veja

continua após publicidade

O prefeito Junior da Femac ressaltou a referência que o município tem no setor industrial. "A Casa da Indústria é um organismo da federação das indústrias presentes em várias cidades do Paraná, municípios que têm uma referência de indústria forte. E Apucarana é uma dessas cidades. Nós temos um parque industrial diversificado, vindo da agroindústria, passando pelos componentes eletrônicos, até à nossa grande 'estrela', que é o complexo do vestuário", valorizou o prefeito.

Atuam na Casa da Indústria de Apucarana o Sindicato das Indústrias do Arroz, Milho, Soja e Beneficiamento do Café do Paraná (Samisca), o Sindicato das Indústrias de Pré-moldados de Concreto e Artefatos de Cimento do Norte do Paraná (Sindiccon), o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Apucarana (Sindimetal) e o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana (Sivale) – este último juntando-se à Casa nesta nova unidade.

Presidente do Sivale, Elizabete Ardigo comentou a importância da nova sede aos associados da região. "Os quatro sindicatos merecem uma estrutura nova e o Sivale está nessa nova casa, nós estamos entrando agora num projeto novo em estarmos na Casa da Indústria para um local mais amplo ao nosso associado, onde a gente pode trazer mais conforto, uma inovação, mais novidades para ele e estar mais atuante ainda, junto aos industriários", disse a presidente.



continua após publicidade

A Casa da Indústria funciona em Apucarana desde 2015. A partir de agora, em sua nova sede, passa a contar com uma estrutura mais ampla, contendo uma sala para cada sindicato, além de recepção, espaço de convivência, sala de reuniões para 12 pessoas e um auditório que comporta até 42 pessoas. A inauguração contou com a presença lideranças industriais e autoridades do município. O novo espaço fica na Rua Padre Severino Cerutti, 249 – Sala 02.

Siga o TNOnline no Google News