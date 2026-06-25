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CRIMINALIDADE

Casa da Gestante volta a ser alvo de arrombamento em Apucarana

Local foi invadido pela terceira vez nos últimos meses; criminosos levaram objetos e alimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 10:27:25 Editado em 25.06.2026, 10:27:18
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Casa da Gestante volta a ser alvo de arrombamento em Apucarana
Autor Furto ocorreu na madrugada desta quinta-feira - Foto: Reprodução

A Casa da Gestante voltou a ser arrombada na madrugada desta quinta-feira (25). O local, localizado na Rua Rodrigues Alves, no centro de Apucarana, vem sendo alvo de criminosos nos últimos meses.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quinta-feira (25) em Apucarana e região

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Segundo a direção, a sede foi encontrada no início dessa manhã com os vidros de uma das portas quebrados. Os suspeitos levaram diversos alimentos, como cafés, chás, pães, leite condensado, leite integral, e outros objetos, como canecas, facas, baldes e produtos de limpeza.

A Casa da Gestante foi alvo de furtos também em novembro do ano passado e no último dia 28 de maio. Na primeira situação, os criminosos chegaram a levar televisão, celular, kits de maternidade e cobertores, que serviriam para bebês atendidos no local.

A direção do órgão ressaltou que os funcionários estão ficando apreensivos e receosos de chegar cedo para abrir a casa. Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e as forças de segurança devem investigar o caso.

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Apucarana ARROMBAMENTO Casa Da Gestante furtos Proteção a Maternidade segurança pública
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