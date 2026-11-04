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APUCARANA

Casa da Gestante retoma atendimento via WhatsApp

Canal de comunicação foi restabelecido pelo número (43) 3308-1408 após o furto do celular da unidade

Escrito por Da Redação
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Casa da Gestante retoma atendimento via WhatsApp
Autor O encaminhamento para atendimento na unidade é realizado pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Apucarana informa que a Casa da Gestante retomou o atendimento via WhatsApp pelo número (43) 3308-1408, o mesmo utilizado para o telefone fixo da unidade. A medida restabelece um importante canal de comunicação entre os profissionais de saúde e as gestantes atendidas pelo serviço municipal.

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Conforme a coordenadora da unidade, Maria Aparecida Moreira das Neves, a Casa da Gestante foi vítima de arrombamento no dia 9 de outubro de 2026. Entre os objetos furtados estava o celular utilizado para a comunicação com as gestantes. “Agora, nós configuramos o WhatsApp no mesmo número do nosso telefone fixo. Então, as gestantes podem voltar a conversar conosco por mensagem neste número: (43) 3308-1408”, informou.

A Casa da Gestante é um serviço público de saúde de Apucarana voltado ao cuidado materno-infantil, oferecendo acompanhamento e orientações durante a gestação e no período pós-parto.

Entre os principais serviços disponibilizados estão o acompanhamento pré-natal, orientações sobre planejamento familiar, aleitamento materno e saúde mental pós-parto, além da entrega do kit maternidade às gestantes atendidas pela rede pública que completam 32 semanas de gestação e estão com o pré-natal em dia.

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O encaminhamento para atendimento na unidade é realizado pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que acompanham as gestantes e orientam sobre o acesso aos serviços disponíveis.

A Casa da Gestante está localizada na Rua Rodrigues Alves, nº 313, no bairro 28 de Janeiro.

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