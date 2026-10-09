Casa da Gestante de Apucarana é arrombada pela quarta vez no ano; veja





A Casa da Gestante de Apucarana, na Rua Rodrigues Alves, no Bairro 28 de Janeiro, foi novamente alvo de criminosos durante a noite de quinta ou madrugada desta sexta-feira (9). O arrombamento foi descoberto pelos funcionários logo pela manhã, ao chegarem para trabalhar. Entre os itens levados pelos invasores está o telefone celular utilizado para a comunicação direta com as gestantes assistidas pelo serviço. Por conta do furto, o contato com a instituição deve ser feito provisoriamente pelo telefone fixo (43) 3308-1408. Os atendimentos estão mantidos normalmente.

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Segundo relatos da equipe, os invasores arrombaram as portas, percorreram todos os cômodos e reviraram o local antes de fugir, transportando diversos objetos. A Autarquia Municipal de Saúde foi acionada para realizar a vistoria e providenciar os reparos na estrutura danificada.

Foto: Colaboração TNOnline Foto: Colaboração TNOnline

A coordenadora da unidade, Maria Aparecida Moreira das Neves, lamentou a reincidência dos crimes e o prejuízo causado ao atendimento prestado às mulheres.

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"Infelizmente entraram novamente na casa essa noite. Mesmo com toda essa chuva, com todo esse tempo, o pessoal ainda consegue fazer uma barbaridade dessa. Entraram na casa, arrombaram a porta, adentraram a casa toda e todos os ambientes, reviraram tudo, levaram alguns objetos. Aparentemente nada de muito valor. E levaram o celular também, o qual nós temos o contato aí de todas as gestantes, que é o que a gente tem o grupo de WhatsApp, que nós mandamos recados para elas, onde a gente conversa com elas para facilitar ali a comunicação", afirmou a coordenadora.

Maria Aparecida também destacou que este é o quarto arrombamento registrado no endereço apenas em 2026. "E agora a gente está aguardando aqui a vistoria da manutenção da autarquia para refazer tudo novamente aqui as portas onde foram arrombadas e ver o que fazer. Mas só este ano é a quarta vez que entram aqui na casa. A quarta vez que entram, bagunçam tudo, levam pertences, coisas aqui do nosso pessoal, coisas da casa. "Infelizmente, já é a quarta vez", concluiu.





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