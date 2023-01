Casa da Cultura recebe equipamentos para instalação de elevador

Da Redação

O elevador foi feito sob medida e há um prazo de 30 dias para instalação

Todas as peças do elevador adquirido pela Prefeitura Municipal e que será instalado na Casa da Cultura já estão em Apucarana. Os componentes chegaram nesta quinta-feira (12), e a Daxx Engenharia, empresa vencedora da licitação, tem o prazo de 30 dias para fazer a montagem e instalação do equipamento.

O prefeito Junior da Femac explica que o elevador é feito sob medida, sendo que os componentes foram enviados após o trabalho de preparação do fosso e outras adaptações necessárias. “Agora, o Edifício Fênix, que tem quatro pavimentos, já pode receber o moderno elevador adquirido pelo Município, o que será providenciado pela empresa vencedora da licitação nos próximos dias”, assinala Junior da Femac.

Junior da Femac lembra ainda que o elevador vai garantir acessibilidade a todos os departamentos da Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), que também funciona junto ao Edifício Fênix. “Além disso, facilitará o acesso a projetos desenvolvidos no prédio, como a Escola de Artes, e a outros espaços que funcionam em andares superiores, como o museu, a sala da Banda Municipal Maestro João Florindo da Silva e a Sala do Boné Pensador”, frisa o prefeito.

De acordo com Maria Agar, secretária da Promatur, o elevador terá capacidade para 9 pessoas ou até 675 quilos, com porta dupla e abertura em dois lados. “O equipamento adquirido é da Atlas Schindler, uma marca reconhecida no mercado, e o investimento total de implantação é de R$ 121 mil”, informa Maria Agar.

Maria Agar lembra que o Edifício Fênix foi totalmente reformado recentemente, visando atender de forma irrestrita as pessoas que vivenciam a cena cultural de Apucarana. “A instalação do elevador complementa as melhorias que foram planejadas, atendendo nesta etapa em especial pessoas com mobilidade reduzida, como idosos, gestantes e cadeirantes”, pontua Maria Agar.

Fonte: Prefeitura de Apucarana.

