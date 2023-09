Casa abandonada pega fogo pela 2ª fez em uma semana no "Marissol"

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um incêndio no Jardim Marissol, em Apucarana, no norte do Paraná, mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite desta quarta-feira (27). A ocorrência aconteceu por volta das 23h em uma casa abandonada.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Lista de sepultamentos desta quinta-feira (28); confira

De acordo com informações dos socorristas, um incêndio já havia atingido o local na última quinta-feira (21). Por conta disso, muitas partes da residência, e alguns materiais do seu interior já haviam sido queimados.

continua após publicidade

Ainda conforme afirmaram os bombeiros, o local não apresenta condições de moradia fixa, não tendo rede de energia elétrica nem abastecimento de água. No entanto, segundo relato de moradores próximos, algumas pessoas usam a residência para realizar reuniões e também como pouso.

Chegando no local, os socorristas realizaram a contenção das chamas e constaram que não haviam nenhuma vítima.

Siga o TNOnline no Google News