Casa abandonada pega fogo no Jardim América; Vídeo

Na madrugada deste sábado (7), por volta da uma hora, o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar um incêndio em uma casa localizada no Jardim América, em Apucarana.

A residência fica na Rua Ouro Preto e ficou destruída. As chamas tomara conta do local, de acordo com moradores da região.

Ainda conforme testemunhas, a casa está abandonada e estaria sendo frequentada por usuários de drogas.

Veja:

Vídeo por: Via WhatsApp