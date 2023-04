Carvamar empreendimentos realiza pré-lançamento do Life Residence

Da Redação

A Carvamar empreendimentos realizou na manhã de quinta-feira (27), no cine XV no shopping Centronorte em Apucarana, o pré-lançamento do Life Residence, um empreendimento com conceitos inovadores para agregar e facilitar o dia a dia dos moradores, tornando a experiência de morar única.

O evento recebeu várias imobiliárias e corretores, que conheceram detalhes sobre o novo empreendimento que a cidade ganhará. “Estamos muito contentes com esse evento, exclusivo para corretores, que foi a oportunidade que a gente encontrou para mostrar ao mercado a cara e o potencial do Life Residence", explicou Samuel Mariano de Carvalho, proprietário da Carvamar.

O Life Residence irá oferecer uma verdadeira experiência de morar bem, com uma infraestrutura cuidadosamente planejada para levar aos moradores conforto, lazer e funcionalidade, tudo isso em um ambiente exclusivo e tranquilo. O empreendimento terá salão de festas, lounge com lareira ecológica, espaço gourmet, espaço oficina para compartilhamento de ferramentas, piscina, coworking, espaço delivery, bike station para fazer a manutenção da bike, e um Marketplace - um mini mercado criado para atender necessidades dos moradores de forma rápida, segura e descomplicada sem necessidade de sair do residencial.

“O Life Residence é um empreendimento completo com bastante áreas comuns inovadoras, vem com uma entrega bem diferente, então temos uma expectativa muito boa e esperamos que seja mais um empreendimento de muito sucesso da Carvamar”, conta Samuel.

O Life Residence nasceu de uma parceria entre duas incorporadoras, a Carvamar Empreendimentos e a Leben Construtora. “O empreendimento foi pensado com muito carinho e um dos objetivos era trazer uma solução para o cliente, uma solução que resolvesse vários aspectos da vida corrida de hoje em dia. Então a primeira delas foi a localização, ele fica próximo ao shopping, próximo ao Lago Jaboti, então ele mistura um pouco desses dois mundos que é viver ao mesmo tempo, próximo à natureza e ao centro”, comenta Heitor Simões Van Dal, proprietário da construtora Leben.

Os apartamentos contam com três tipologias de plantas no pavimento tipo de 58,62, 81 metros com dois e três quartos em projetos que são flexíveis e abrem espaço para integrações. No primeiro pavimento, contam com quatro plantas Garden de 96 e 114 metros, 2 e 3 quartos, onde possuem um terraço amplo para convivência social. “Estamos entregando um conceito inovador que é a área comum toda completa, decorada, equipada e climatizada, para quando o cliente entrar no empreendimento não precisar pensar em chamada de capital, ou seja, o empreendimento já está pronto para uso. Essa foi uma das premissas nossas no início do desenvolvimento do projeto e conseguimos manter até o final. Entregar algo pronto para o usuário que se muda em um dia e no dia seguinte já pode desfrutar de uma completa área de lazer”, finaliza Heitor.

Durante o evento, aconteceu uma palestra com o tema “A Revolução do Morar e os Novos Dados do Mercado Imobiliário” com autor mais lido do mercado imobiliário, Marcus Araújo. Veja como foi: null - Vídeo por: Reprodução













